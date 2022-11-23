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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 34153 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Спортивну родину покинув ще один захисник України

Спортивну родину покинув ще один захисник України

Київ • УНН

 • 1780270 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У боях на Донеччині загинув майстер спорту України з гирьового спорту, призер Всеукраїнських турнірів та чемпіонатів Запорізької області Артем Тіпенко.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту.

Деталі

Артем був членом збірної команди Таврійського державного агротехнологічного університету з гирьового спорту, призером чемпіонату світу серед юнаків, багаторазовим чемпіоном України серед студентів, переможцем та призером Всеукраїнських турнірів та чемпіонатів.

З фронту Артема так і не дочекались батько та брат.

Нагадаємо

Російські окупанти вбили вже понад 100 українських спортсменів і тренерів. Невідомо скільки з них перебуває у полоні.

Українські Національні Новини

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