Спортивну родину покинув ще один захисник України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У боях на Донеччині загинув майстер спорту України з гирьового спорту, призер Всеукраїнських турнірів та чемпіонатів Запорізької області Артем Тіпенко.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту.
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Артем був членом збірної команди Таврійського державного агротехнологічного університету з гирьового спорту, призером чемпіонату світу серед юнаків, багаторазовим чемпіоном України серед студентів, переможцем та призером Всеукраїнських турнірів та чемпіонатів.
З фронту Артема так і не дочекались батько та брат.
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