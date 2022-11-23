Спортивну родину покинув ще один захисник України

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Артем був членом збірної команди Таврійського державного агротехнологічного університету з гирьового спорту, призером чемпіонату світу серед юнаків, багаторазовим чемпіоном України серед студентів, переможцем та призером Всеукраїнських турнірів та чемпіонатів.

З фронту Артема так і не дочекались батько та брат.

Нагадаємо

Російські окупанти вбили вже понад 100 українських спортсменів і тренерів. Невідомо скільки з них перебуває у полоні.