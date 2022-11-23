Спортивную семью покинул еще один защитник Украины

Детали

Артем был членом сборной команды Таврического государственного агротехнологического университета по гиревому спорту, призером чемпионата мира среди юношей, многократным чемпионом Украины среди студентов, победителем и призером Всеукраинских турниров и чемпионатов.

С фронта Артема так и не дождались отец и брат.

Напомним

Российские оккупанты убили уже более 100 украинских спортсменов и тренеров. Неизвестно, сколько из них находится в плену.