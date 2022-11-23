Спортивную семью покинул еще один защитник Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В боях Донецкой области погиб мастер спорта Украины по гиревому спорту, призер Всеукраинских турниров и чемпионатов Запорожской области Артем Типенко.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.
Детали
Артем был членом сборной команды Таврического государственного агротехнологического университета по гиревому спорту, призером чемпионата мира среди юношей, многократным чемпионом Украины среди студентов, победителем и призером Всеукраинских турниров и чемпионатов.
С фронта Артема так и не дождались отец и брат.
Напомним
Российские оккупанты убили уже более 100 украинских спортсменов и тренеров. Неизвестно, сколько из них находится в плену.