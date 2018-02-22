Спортивний суд позбавив російську пару керлінгістів олімпійських медалей

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Результати російських керлінгістів Олександра Крушельницького і Анастасії Бризгалової на Олімпіаді-2018, де вони здобули бронзову медаль, анульовані через виявлений допінг. Про це повідомляє Спортивний арбітражний суд (CAS), передає УНН.

“Атлет (Олександр Крушельницький — ред.) визнав порушення антидопінгових правил, він дискваліфікований зі змагань з керлінгу в змішаних парах на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані, а результати команди олімпійських атлетів з Росії на цих змаганнях анульовані з усіма наслідками, атлет відсторонений від участі на Олімпіаді-2018, його акредитацію буде відкликано, судова справа далі буде тривати між Міжнародною федерацією керлінгу (МФК) і спортсменом, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) припиняє свою участь у цій справі”, — сказано у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Росії підтвердили допінг в олімпійського призера Крушельницького

МФК і МОК мають внести зміни до результатів змагань з керлінгу в змішаних парах та перерозподілити бронзову медаль.

Як повідомляв УНН, у пробі російського спортсмена Олександра Крушельницького, який завоював бронзову медаль в дабл-міксті в дуеті з Анастасією Бризгаловою на Олімпіаді в Пхьончхані, були виявлені сліди мельдонію.

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