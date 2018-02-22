Спортивный суд лишил российскую пару керлингистов олимпийских медалей

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62551 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 76225 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78970 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107163 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100333 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104531 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111510 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122786 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134297 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Спортивный суд лишил российскую пару керлингистов олимпийских медалей

Спортивный суд лишил российскую пару керлингистов олимпийских медалей

Киев  •  УНН

 • 10931 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Результаты российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой на Олимпиаде-2018, где они получили бронзовую медаль, аннулированы из-за обнаруженного допинга. Об этом сообщает Спортивный арбитражный суд (CAS), передает УНН.

"Атлет (Александр Крушельницкий - ред.) признал нарушение антидопинговых правил, он дисквалифицирован с соревнований по керлингу в смешанных парах на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, а результаты команды олимпийских атлетов из России на этих соревнованиях аннулированы со всеми последствиями, атлет отстранен от участия в Олимпиаде-2018, его аккредитацию будет отозвано, судебное дело дальше будет продолжаться между Международной федерацией керлинга (МФК) и спортсменом, Международный олимпийский комитет (МОК) прекращает свое участие в этом деле", - сказано в сообщении.

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МФК и МОК должны внести изменения в результаты соревнований по керлингу в смешанных парах и перераспределить бронзовую медаль.

Как сообщал УНН, в пробе российского спортсмена Александра Крушельницкого, который завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгалов на Олимпиаде в Пхенчхан, были обнаружены следы мельдония.

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