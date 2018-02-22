Спортивный суд лишил российскую пару керлингистов олимпийских медалей

"Атлет (Александр Крушельницкий - ред.) признал нарушение антидопинговых правил, он дисквалифицирован с соревнований по керлингу в смешанных парах на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, а результаты команды олимпийских атлетов из России на этих соревнованиях аннулированы со всеми последствиями, атлет отстранен от участия в Олимпиаде-2018, его аккредитацию будет отозвано, судебное дело дальше будет продолжаться между Международной федерацией керлинга (МФК) и спортсменом, Международный олимпийский комитет (МОК) прекращает свое участие в этом деле", - сказано в сообщении.

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МФК и МОК должны внести изменения в результаты соревнований по керлингу в смешанных парах и перераспределить бронзовую медаль.

Как сообщал УНН, в пробе российского спортсмена Александра Крушельницкого, который завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгалов на Олимпиаде в Пхенчхан, были обнаружены следы мельдония.