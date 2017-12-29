Спортивні підсумки України у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під завершення 2017 року УНН вирішив підбити підсумки та досягнення в українському спорті.
Головними українськими зірками року, що минає, варто назвати боксера Василя Ломаченка та тенісистку Еліну Світоліну.
Світоліна виборола відразу п'ять титулів переможниці категорії WTA (Тайбей, Стамбул, Дубаї, Рим, Торонто), стала першою українкою якій вдалося побути третьою ракеткою світу і першою учасницею Підсумкового турніру WTA в історії України.
Ломаченко у напівлегкій ваговій категорії завоював три дострокові перемоги над Джейсоном Сосою, Мігелем Марріагою та Гільєрме Рігондо і втримав титул чемпіона WBO. Вже чотири видання/телеканали обрали нашого спортсмена боксером року у світі.
Україна має й чемпіона світу з боксу у важкій ваговій категорії по версії WBO – Олександра Усика. Наш співвітчизник здобув дві звитяги у нинішньому році над Майклом Хантером і німцем Марко Хуком, пройшовши до півфіналу Всесвітньої боксерської серії.
У боксі сталося й завершення кар'єри легендарного екс-чемпіона в суперважкій ваговій категорії за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Володимира Кличка, якого внесли до числа 20-ти кращих боксерів в світовій історії.
У футболі відзначимо перехід лідера київського "Динамо" та гравця збірної України Андрія Ярмоленка до лав титулованого німецького клубу дортмундської "Борусії". Наш земляк зумів стати футболістом основи "джмелів" і забив 6 голів при 4 результативних передач в 20-ти поєдинках за новий клуб.
Також донецький "Шахтар" зумів вийти в плей-оф Ліги чемпіонів, обігнавши на груповій стадії італійське "Наполі". Крім того, сталася натуралізація півзахисника "гірників" Марлоса, який вже провів перші поєдинки за "жовто-блакитну" збірну.
Щодо баскетболу, то національна команда під орудою Євгена Мурзіна попри неоптимальний склад і втрату лідера Кирила Фесенка, зуміла подолати груповий етап Євробаскету. Крім того, важливу роль в клубі НБА відводиться уродженцю Антрациту центровому Олексію Леня, який продовжує прогресувати, отримує в середньому більше 20 хвилин за які набирає приблизно по 9 очок і 9 підбирань у складі "Фінікс Санс".
До вашої уваги високі результати українців в інших видах спорту:
Ольга Харлан (фехтування) виграла етапи Кубку світу у Бельгії, Тунісі і стала чемпіонкою світу.
Гімнасти Олег Верняєв і Ігор Радівілов завоювали ряд медалей на чемпіонатах Європи і світу.
20-річну легкоатлетку Юлію Левченко визнали європейською "Зіркою, яка сходить". Також вона вигравала медалі "Діамантової ліги", молодіжний чемпіонат Європи, а також нагороди дорослого ЧЄ.
Боксер Олександр Хижняк став чемпіоном світу і був визнаний найкращим спортсменом планетарної першості.