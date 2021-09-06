Спортивна гімнастика: українці вибороли медалі на Кубку світового виклику
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Українські гімнасти вибороли три нагороди на Кубку світового виклику у словенському місті Копер, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Деталі
Ілля Ковтун став срібним призером на коні та здобув "бронзу" у вільних вправах. Яна Федорова посіла третє місце в опорному стрибку.
Нагадаємо
Збірна України доходила до фіналу зі спортивної гімнастики.
Що передувало цьому
Головного тренера збірної України зі спортивної гімнастики запідозрили у розтраті.