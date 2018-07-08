Спортдиректор "Борусії" назвав причину майбутньої продажі Ярмоленка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Лідер національної збірної України з футболу Андрій Ярмоленко все ближчий до переходу в англійський "Вест Хем", повідомляє УНН з посиланням на ресурс Ruhrnachrichten.
“Ми ведемо переговори щодо Ярмоленка”, — розповів спортивний директор “джмелів” Міхаел Цорк.
При цьому він також натякнув, що причина відходу українця пов’язана з бажанням клубу надати шанс більш молодим виконавцям на його позиції, адже на позиції українця ще з’явився Маріус Вольф з “Айнтрахту” (Франкфурт), який на 5 років молодший за Ярмоленка.
Примітно, що українець повинен стати третім гравцем “Борусії” в це трансферне вікно (після переходу Сократіса в “Арсенал” і Гонсало Кастро в “Штутгарт”), який залишить клуб.
Нагадаємо, раніше ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що “Борусія” прийняла пропозицію від “Вест Хема”.