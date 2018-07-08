Спортдиректор "Боруссии" назвал причину будущей продажи Ярмоленко

"Мы ведем переговоры по Ярмоленко", - рассказал спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк.

При этом он также намекнул, что причина ухода украинца связана с желанием клуба дать шанс более молодым исполнителям на его позиции, ведь на позиции украинца еще появился Мариус Вольф из "Айнтрахта" (Франкфурт), который на 5 лет младше Ярмоленко.

Примечательно, что украинец должен стать третьим игроком "Боруссии" в это трансферное окно (после перехода Сократиса в "Арсенал" и Гонсало Кастро в "Штутгарт"), который покинет клуб.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию о том, что "Боруссия" приняла предложение от "Вест Хэма".