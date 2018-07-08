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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 57965 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 128252 просмотра

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8 марта, 10:25 • 135521 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Спортдиректор "Боруссии" назвал причину будущей продажи Ярмоленко

Спортдиректор "Боруссии" назвал причину будущей продажи Ярмоленко

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Лидер национальной сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко все ближе к переходу в английский "Вест Хэм", сообщает УНН со ссылкой на ресурс Ruhrnachrichten.

"Мы ведем переговоры по Ярмоленко", - рассказал спортивный директор "шмелей" Михаэль Цорк.

При этом он также намекнул, что причина ухода украинца связана с желанием клуба дать шанс более молодым исполнителям на его позиции, ведь на позиции украинца еще появился Мариус Вольф из "Айнтрахта" (Франкфурт), который на 5 лет младше Ярмоленко.

Примечательно, что украинец должен стать третьим игроком "Боруссии" в это трансферное окно (после перехода Сократиса в "Арсенал" и Гонсало Кастро в "Штутгарт"), который покинет клуб.

Напомним, ранее СМИ обнародовали информацию о том, что "Боруссия" приняла предложение от "Вест Хэма".

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