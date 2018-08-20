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Спортбаза в Гореничах: слідство з'ясовує, куди були витрачені кошти екс-головою ФФУ Суркісом

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У селі Гореничі, що під Києвом, планували побудувати навчально-тренувальну базу для тренувань національної збірної. Заявлено про це було ще 2003 році, після чого ФФУ, під керівництвом Григорія Суркіса, приваблювала для цього кошти. Сьогодні бази немає, як і грошей, які передбачалося витратити на її будівництво. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, в рамках якого свої пояснення слідчим уже надав екс-міністр у справах сім'ї, молоді та спорту України Равіль Сафіулін. Про це він розповів в коментарі УНН.

Спортбаза в Гореничах: слідство з'ясовує, куди були витрачені кошти екс-головою ФФУ Суркісом

Раніше ЗМІ відзначали, що кошти для побудови бази в Гореничах колишній президент ФФУ Григорій Суркіс і віце-президент організації Олександр Бандурко збирали з вітчизняних клубів. Крім цього, для будівництва “чиновники акумулювали гроші, які УЄФА виділяв українським клубам протягом чотирьох років: з сезону-2000/2001 до сезону-2003/2004”.

Видання “Коментарі” зазначає, що мова йде про суму в 2 млн євро, які клуби нібито “добровільно” передали ФФУ на будівництво футбольної бази.

Оскільки обіцяна спортбаза так і не була побудована, і на її місці в Гореничах, як і раніше, розташовується пустир, 19 березня поточного року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено кримінальне провадження № 12018110200001859. Попередня кваліфікація в справі — ст.191 ч.5 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах і/або організованою групою осіб.

За словами арт-директора професійної футбольної ліги і екс-міністра у справах сім’ї, молоді та спорту України Равіля Сафіуліна, площа земель, які були виділені під будівництво бази в Гореничах — 22,4 га.

“Я не знаю, на якому етапі сьогодні слідство, але мене до нього підключили, і я давав свідчення. Справа в тому, що коли я був міністром спорту, цю базу в Гореничах ми забрали, ми — я маю на увазі Міністерство молоді та спорту, потім підписали договір про передачу цієї бази з Київською обласною адміністрацією в особі, на той момент, губернатора Анатолія Йосиповича Присяжнюка. Цю базу ми забрали. Площа її була 22,4 га. Тривалий час до цього, ФФУ при тих ще старих керівників, намагалася зробити там базу федерації ФФУ. Але у них нічого не вийшло. Засоби залучалися, на мій погляд, немалі, але там не було зроблено нічого”, — розповів він.

Крім цього, за словами Сафіуліна, в рамках кримінального провадження, яке зараз розслідується з цього приводу, слідчі намагаються з’ясувати, куди були витрачені залучені кошти.

“Я сам теж давав свідчення працівникам прокуратури. Я був у них, по-моєму, місяці 4-5 тому”, — уточнив Сафіулін.

Він зазначив, що сьогодні “неіснуюча” база в Гореничах повинна бути на балансі у профільного міністерства.

“Свого часу, коли я був президентом Професійної футбольної ліги з 2000 по 2008 рік, і у нас були кошти, у професійної футбольної ліги, близько 2 млн дол. — ми теж передавали ФФУ. На той момент президентом федерації був Суркіс Григорій Михайлович”, — зазначив Сафіулін і додав, що питання слідчих щодо витрачених коштів сьогодні повинні бути адресовані до нього (Суркіса — ред.).

“Я вам назвав суму, яку тільки професійна футбольна ліга перерахувала для будівництва бази в Гореничах. На момент взяття цієї бази на баланс Міністерства молоді та спорту — ніяких проведених там роботи по будівництву, я відверто кажучи, не бачив. Мабуть, цим і викликаний інтерес працівником органів прокуратури”, — резюмував він.

Як писав УНН, Шухевич радить Суркісу здати український паспорт.

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