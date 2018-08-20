Спортбаза в Гореничах: следствие выясняет, куда были истрачены средства экс-главой ФФУ Суркисом

Ранее СМИ отмечали, что средства для постройки базы в Гореничах бывший президент ФФУ Григорий Суркис и вице-президент организации Александр Бандурко собирали с отечественных клубов. Кроме этого, для строительства “чиновники аккумулировали деньги, которые УЕФА выделял украинским клубам в течение четырех лет: с сезона-2000/2001 до сезона-2003/2004”.

Издание “Комментарии” отмечает, что речь о сумме в 2 млн евро, которые клубы якобы “добровольно” передали ФФУ на строительство футбольной базы.

Поскольку обещанная спортбаза так и не была построена, и на ее месте в Гореничах, как и прежде, располагается пустырь, 19 марта текущего года в Единый реестр досудебных расследований было внесено уголовное производство №12018110200001859. Предварительная квалификация в деле — ст.191 ч.5 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением в особенно крупных размерах и/или организованной группой лиц.

По словам арт-директора профессиональной футбольной лиги и экс-министра по делам семьи, молодежи и спорта Украины Равиля Сафиулина, площадь земель, которые были выделены под строительство базы в Гореничах — 22,4 га.

“Я не знаю, на каком этапе сегодня следствие, но меня к нему подключили, и я давал показания. Дело в том, что когда я был министром спорта, эту базу в Гореничах мы забрали, мы — я имею в виду Министерство молодежи и спорта, потом подписали договор о передаче данной базы с Киевской областной администрацией в лице, на тот момент, губернатора Анатолия Иосифовича Присяжнюка. Эту базу мы забрали. Площадь ее была 22,4 га. Длительное время до этого, ФФУ при тех еще старых руководителях, пыталась сделать там базу федерации ФФУ. Но у них ничего не получилось. Средства привлекались, на мой взгляд, немалые, но там не было сделано ничего”, — рассказал он.

Кроме этого, по словам Сафиулина, в рамках уголовного дела, которое сейчас расследуется по этому поводу, следователи пытаются выяснить, куда были израсходованы привлеченные средства.

“Я сам тоже давал показания работникам прокуратуры. Я был у них, по-моему, месяца 4-5 тому назад”, — уточнил Сафиулин.

Он отметил, что сегодня “несостоявшаяся” база в Гореничах должна быть на балансе у профильного министерства.

“В свое время, когда я был президентом профессиональной футбольной лиги с 2000 по 2008 год, и у нас были средства, у профессиональной футбольной лиги, порядка 2 млн долл — мы тоже передавали ФФУ. На тот момент президентом федерации был Суркис Григорий Михайлович”, — отметил Сафиулин и добавил, что вопросы следователей касательно потраченых средств сегодня должны быть адресован к нему (Суркису — ред.).

“Я вам назвал сумму, которую только профессиональная футбольная лига перечислила для строительства базы в Гореничах. На момент взятия данной базы на баланс министерства молодежи и спорта — никаких проведённых там работы по строительству, я откровенно говоря, не видел. Видимо, этим и вызван интерес работником органов прокуратуры”, — резюмировал он.

Как писал УНН, Шухевич советует Суркису сдать украинский паспорт.