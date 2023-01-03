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"Спорт поза політикою": Кулеба запросив президента МОК на зруйновану льодову арену в Дружківці

Київ • УНН

 • 577833 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що усім, хто хоче допустити російських спортсменів до міжнародних змагань, необхідно приїхати до Дружківки, де російська армія знищила льодову арену "Альтаїр". Про це повідомив він в Telegram, інформує УНН.

"Спорт поза політикою": Кулеба запросив президента МОК на зруйновану льодову арену в Дружківці

Цитата

"Кожному іноземному політику чи спортивному функціонеру перед тим як казати, що "спорт має бути поза політикою", спочатку треба подивитися ці фото. Зруйновану обстрілом російських терористів льодову арену "Альтаїр" у Дружківці", - заявив він. 

Деталі

Кулеба наголосив, що саме на цій арені проводили українські та міжнародні змагання, тренувалися діти та дорослі.

"Це був не просто спортивний об’єкт, а одна з ключових арен для розвитку українського спорту та найбільша в Україні школа хокею та фігурного катання. Єдиними ударами, які тут відбувалися - були хокейні буліти. Допоки удар не нанесли "деполітизовані" російські бомби. Запрошую усіх спортивних функціонерів, які прагнуть допустити російських спортсменів до міжнародних змагань, тому що "спорт поза політикою", у тому числі Президента МОК Томаса Баха, відвідати "Альтаїр" та особисто пересвідчитися у "спортивній нейтральності" Росії", - нагадав він.

Міністр закордонних справ додав, що росія та білорусь мають нести повну відповідальність за свої злочини проти миру, а їх спортсмени не повинні брати участі у міжнародних змаганнях.

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Публикация от Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Доповнення

Російська армія вночі 3 січня обстріляла Дружківку на Донеччині. Там під обстріл потрапила льодова арена.

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