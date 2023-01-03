"Спорт вне политики": Кулеба пригласил президента МОК на разрушенную ледовую арену в Дружковке

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"Каждому иностранному политику или спортивному функционеру перед тем как говорить, что "спорт должен быть вне политики", сначала надо посмотреть эти фото. Разрушенную обстрелом российских террористов ледовую арену "Альтаир" в Дружковке", - заявил он.

Детали

Кулеба отметил, что именно на этой арене проводили украинские и международные соревнования, тренировались дети и взрослые.

"Это был не просто спортивный объект, а одна из ключевых арен для развития украинского спорта и крупнейшая в Украине школа хоккея и фигурного катания. Единственными ударами, которые здесь происходили - были хоккейные буллиты. Пока удар не нанесли "деполитизированные" российские бомбы. Приглашаю всех спортивных функционеров, которые стремятся допустить российских спортсменов к международным соревнованиям, потому что "спорт вне политики", в том числе Президента МОК Томаса Баха, посетить "Альтаир" и лично убедиться в "спортивной нейтральности" россии", - напомнил он.

Министр иностранных дел добавил, что россия и беларусь должны нести полную ответственность за свои преступления против мира, а их спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

Дополнение

Российская армия ночью 3 января обстреляла Дружковку в Донецкой области. Там под обстрел попала ледовая арена.