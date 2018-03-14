Сполучені Штати підтримали британську відповідь Росії у "справі Скрипаля"

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Сполучені Штати солідарні зі своїм найближчим союзником - Сполученим Королівством і підтримують рішення Лондона вислати з Великої Британії російських дипломатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву, опубліковану у ніч на 15 березня (за Києвом) на сайті Білого дому.

У ній сказано, що Вашингтон поділяє оцінку Великої Британії, згідно з якою “Росія несе відповідальність за безрозсудну атаку із застосуванням нервово-паралітичної речовини на британського громадянина і його доньку”. Відповідь у вигляді висилки російських дипломатів в заяві названа справедливою.

“Ця остання дія Росії вписується в модель поведінки, згідно з якою Росія ігнорує заснований на правилах міжнародний порядок, підриває суверенітет і безпеку країн у всьому світі і намагається підірвати і дискредитувати західні демократичні інститути і процеси. Сполучені Штати працюють разом з нашими союзниками і партнерами, щоб домогтися того, що такого роду жахлива атака більше не повториться”, — йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, Лондон пояснив відмову в наданні проб речовини, що отруїла Скрипаля.

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