Соединенные Штаты поддержали британский ответ России по "делу Скрипаля"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Соединенные Штаты солидарны со своим ближайшим союзником - Великобританией и поддерживают решение Лондона выслать из Великобритании российских дипломатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление, опубликованное в ночь на 15 марта (по Киеву) на сайте Белого дома.
В нем сказано, что Вашингтон разделяет оценку Великобритании, согласно которой “Россия несет ответственность за безрассудную атаку с применением нервно-паралитического вещества на британского гражданина и его дочь”. Ответ в виде высылки российских дипломатов в заявлении назван справедливым.
“Это последнее действие России вписывается в модель поведения, согласно которой Россия игнорирует основанный на правилах международный порядок, подрывает суверенитет и безопасность стран во всем мире и пытается подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы. Соединенные Штаты работают вместе с нашими союзниками и партнерами, чтобы добиться того, что бы такого рода ужасная атака больше не повторилась”, — говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, Лондон объяснил отказ в предоставлении проб вещества, отравившего Скрипаля.