Сподіваюся, що перше засідання нового складу Комітету асоціації Україна-ЄС відбудеться цього року - посол
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Посол України при Європейському Союзі Микола Точицький сподівається, що перше засідання нового складу парламентського Комітету асоціації Україна - ЄС відбудеться вже у цьому році. Про це посол написав у Twitter, передає УНН.
"Сердечно вітаємо Вітольда Ващиковського з обранням на пост глави делегації Європейського парламенту в парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС! Сподіваюся, в цьому році відбудеться перше засідання парламентського комітету асоціації в Брюсселі. Багато чого необхідно зробити для подальшого просування співпраці України та ЄС. Ваш цінний досвід допоможе на цьому шляху!" - написав Точицький.
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Як повідомляв УНН, в Європарламенті визначились зі складом делегації ЄС-Україна.