Надеюсь, что первое заседание нового состава Комитета ассоциации Украина-ЕС состоится в этом году - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Посол Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий надеется, что первое заседание нового состава Комитета ассоциации Украина - ЕС состоится уже в этом году. Об этом посол написал в Twitter, передает УНН.
"Сердечно поздравляем Витольда Ващиковского с избранием на пост главы делегации Европейского парламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС! Надеюсь, в этом году состоится первое заседание парламентского комитета ассоциации в Брюсселе. Многое необходимо сделать для дальнейшего продвижения сотрудничества Украины и ЕС. Ваш ценный опыт поможет на этом пути!" - написал Точицкий.
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Как сообщал УНН, в Европарламенте определились с составом делегации ЕС-Украина.