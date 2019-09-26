Надеюсь, что первое заседание нового состава Комитета ассоциации Украина-ЕС состоится в этом году - посол

"Сердечно поздравляем Витольда Ващиковского с избранием на пост главы делегации Европейского парламента в парламентском комитете ассоциации Украина-ЕС! Надеюсь, в этом году состоится первое заседание парламентского комитета ассоциации в Брюсселе. Многое необходимо сделать для дальнейшего продвижения сотрудничества Украины и ЕС. Ваш ценный опыт поможет на этом пути!" - написал Точицкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Европарламент 458 голосами поддержал резолюцию об украинских политзаключенных

Как сообщал УНН, в Европарламенте определились с составом делегации ЕС-Украина.