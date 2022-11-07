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“Сподівається, що війна йому все спише” - Сущенко про боротьбу нардепа Яценка з місцевою владою на Черкащині

“Сподівається, що війна йому все спише” - Сущенко про боротьбу нардепа Яценка з місцевою владою на Черкащині

Київ • УНН

 • 375995 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Діяльність нардепа Антона Яценка неодноразово ставала предметом інтересу правоохоронних органів, однак, кримінальні справи зазвичай закривалися. Зараз Яценко розгорнув боротьбу з місцевою владою на Черкащині, сподіваючись, що війна йому все спише. Про це у коментарі УНН розповів перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко.

Деталі

Сущенко зазначив, що під час повномасштабної війни деякі політики не припиняють своїх намагань пограбувати українців через різні корупційні схеми.

Цитата

“Кров наших захисників і захисниць, мирного населення у цій довготривалій війні на руках не лише людожерів-окупантів, але й всієї корупційної та політичної шантрапи, яка роками грабувала народ та чекала «руZZкий мир» на українській землі. (...) Відверто скажу, зараз такої роботи стало більше, ніж до початку війни. Бажання вкрасти те, що погано лежить, у комбінаторів та ділків лише посилилося… Вони, на жаль, знову підняли голову і готові продовжувати свої корупційні оборудки та брудні політиканські інтриги.

Звичайно, мова не йде про відомого інтелектуала, безкорисного благодійника та просто чесного депутата, пана Антона Яценка. Діяльність цієї видатної особистості багаторазово ставала предметом професійного інтересу правоохоронних органів, але, за давньою традицією, справи закривались. Думаю, сьогодні Антон, натхнений цим та власними бізнес-талантами, почувається цілком комфортно. Певно сподівається, що війна йому все спише”, - розповів Роман Сущенко.

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Нагадаємо

З початком повномасштабної війни народний депутат Антон Яценко зник з Черкаської області, від якої він пройшов до парламенту. Не бачили його і у Верховній Раді, зокрема, він пропустив голосування за введення режиму воєнного стану в Україні. Його зникнення пов’язують з приїздом в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році.

Повернувшись на Черкащину, нардеп втратив контроль над владою в Умані та розгорнув активну боротьбу проти голови Черкаської ОВА Ігоря Табурця та мера Умані Ірини Плетньової, яку Яценко сам свого часу привів до влади.

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