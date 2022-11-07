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"Надеется, что война ему все спишет" - Сущенко о борьбе нардепа Яценко с местными властями в Черкасской области

Киев • УНН

 • 375991 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Деятельность нардепа Антона Яценко неоднократно становилась предметом интереса правоохранительных органов, однако уголовные дела обычно закрывались. Сейчас Яценко развернул борьбу с местными властями Черкасской области, надеясь, что война ему все спишет. Об этом в комментарии УНН рассказал первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко.

Детали

Сущенко отметил, что во время полномасштабной войны некоторые политики не прекращают своих попыток ограбить украинцев через разные коррупционные схемы.

Цитата

“Кровь наших защитников и защитниц, мирного населения в этой долговременной войне на руках не только людоедов-оккупантов, но и всей коррупционной и политической шантрапы, которая годами грабила народ и ждала «русский мир» на украинской земле. (…) Откровенно скажу, сейчас такой работы стало больше, чем до начала войны. Желание украсть то, что плохо лежит, у комбинаторов и дельцов только усилилось… Они, к сожалению, снова подняли голову и готовы продолжать свои коррупционные схемы и грязные политиканские интриги.

Конечно, речь не идет об известном интеллектуале, бесполезном благотворителе и просто честном депутате, г-не Антоне Яценко. Деятельность этой выдающейся личности многократно становилась предметом профессионального интереса правоохранительных органов, но по давней традиции дела закрывались. Думаю, сегодня Антон, вдохновленный этим и собственными бизнес-талантами, чувствует себя вполне комфортно. Наверняка надеется, что война ему все спишет", - рассказал Роман Сущенко.

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Напомним

С началом полномасштабной войны народный депутат Антон Яценко исчез из Черкасской области, от которой он прошел в парламент. Не видели его и в Верховной Раде, в частности он пропустил голосование за введение режима военного положения в Украине. Его исчезновение связывают с приездом в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году.

Вернувшись в Черкасскую область, нардеп потерял контроль над властью в Умани и развернул активную борьбу против главы Черкасской ОВА Игоря Табурца и мэра Умани Ирины Плетневой, которую Яценко в свое время привел к власти.

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