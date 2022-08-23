Співробітники податкової намагалися вкрасти з держбюджету понад 240 млн грн

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Як повідомляє Дніпропетровське управління СБУ, йдеться про кількох податківців. За допомогою підроблених документів схемники отримували електронні підписи керівників підприємств з окупованих районів низки областей. Таким чином, вони мали намір переказувати суми реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм.

Схему вдалося нейтралізувати, а злочинну діяльність припинити.

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