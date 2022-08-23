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Сотрудники налоговой пытались украсть из госбюджета более 240 млн грн

Киев • УНН

 • 233033 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Задержаны сотрудники налоговой службы, которые пытались украсть из госбюджета более 240 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Сотрудники налоговой пытались украсть из госбюджета более 240 млн грн

Детали

Как сообщает Днепропетровское управление СБУ, речь идет о нескольких налоговиках. Посредством поддельных документов схемники получали электронные подписи руководителей предприятий из оккупированных районов ряда областей. Таким образом, они намеревались перечислять суммы регистрационных лимитов НДС на баланс подконтрольных фирм.

Схему удалось нейтрализовать, а преступную деятельность прекратить.

Напомним

В Новой Каховке оккупанты взяли в плен директоров двух лицеев.

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