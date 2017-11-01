Співробітникам "Укрпошти" підняли зарплати удвічі

Як поінформували у прес-службі, з 1 листопада операторам поштового зв’язку, працюючим у таких відділеннях, підвищено ставку майже в 2 рази до 7,5 тисяч гривень.

При цьому, додали, що, зарплати начальників відділень поштового зв’язку та заступників, в залежності від забезпечення обсягів бізнесу, а також за умови подальшого нарощування об’ємів та показників ефективності зростуть приблизно в 2,5 рази, до 14,5 тисяч гривен.

"В першу чергу, заробітна плата буде підвищена тим начальникам відділень поштового зв’язку та їх заступникам, які показали відмінні результати під час проведення моніторингу рівня управлінських навичок керівного складу об’єктів поштового зв’язку. Всі інші начальники відділень та їх заступники отримають підвищені оклади за результатами моніторингу рівня їхніх управлінських навичок", - наголосили у ПАТ.

Також в "Укрпошті" зазначили, що крім підвищення розміру ставки, діє нова система преміювання (наприклад, за виконання плану, за продажі та інше), яка сприяє збільшенню матеріального заохочення тих працівників, які зацікавлені у примноженні власного доходу за рахунок виконання доведених бізнес-показників.