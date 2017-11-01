Сотрудникам "Укрпочты" вдвое повысили зарплаты

Как сообщили в пресс-службе, с 1 ноября операторам почтовой связи, работающим в таких отделениях, повышена ставка почти в 2 раза до 7500 гривен.

При этом, добавили, что, зарплаты начальников отделений почтовой связи и заместителей, в зависимости от обеспечения объемов бизнеса, а также при условии дальнейшего наращивания объемов и показателей эффективности возрастут примерно в 2,5 раза, до 14 500 гривен .

"В первую очередь, заработная плата будет повышена тем начальникам отделений почтовой связи и их заместителям, которые показали отличные результаты при проведении мониторинга уровня управленческих навыков руководящего состава объектов почтовой связи. Все остальные начальники отделений и их заместители получат повышенные оклады по результатам мониторинга уровня их управленческих навыков", - отметили в ПАО.

Также в "Укрпочте" отметили, что помимо повышения размера ставки, действует новая система премирования (например, за выполнение плана, за продажи и т.д.), которая способствует увеличению материального поощрения работников, которые заинтересованы в приумножении собственного дохода за счет выполнения бизнес показателей.