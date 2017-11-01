Сотрудникам "Укрпочты" вдвое повысили зарплаты

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58186 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 125611 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106262 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108865 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107353 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100416 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105299 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102548 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Сотрудникам "Укрпочты" вдвое повысили зарплаты

Сотрудникам "Укрпочты" вдвое повысили зарплаты

Киев  •  УНН

 • 23699 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сотрудникам отделений ПАО "Укрпочта", расположенных в городах-миллионниках и областных центрах, с ноября 2017 поднимают заработную плату вдвое, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Как сообщили в пресс-службе, с 1 ноября операторам почтовой связи, работающим в таких отделениях, повышена ставка почти в 2 раза до 7500 гривен.

При этом, добавили, что, зарплаты начальников отделений почтовой связи и заместителей, в зависимости от обеспечения объемов бизнеса, а также при условии дальнейшего наращивания объемов и показателей эффективности возрастут примерно в 2,5 раза, до 14 500 гривен .

"В первую очередь, заработная плата будет повышена тем начальникам отделений почтовой связи и их заместителям, которые показали отличные результаты при проведении мониторинга уровня управленческих навыков руководящего состава объектов почтовой связи. Все остальные начальники отделений и их заместители получат повышенные оклады по результатам мониторинга уровня их управленческих навыков", - отметили в ПАО.

Также в "Укрпочте" отметили, что помимо повышения размера ставки, действует новая система премирования (например, за выполнение плана, за продажи и т.д.), которая способствует увеличению материального поощрения работников, которые заинтересованы в приумножении собственного дохода за счет выполнения бизнес показателей.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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