Співробітника СБУ судитимуть за вимагання хабара в 2 тис. доларів та 10 тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно оперуповноваженого Управління СБУ у Миколаївській області, якого підозрюють у вимагання хабара в 2 тис доларів та 10 тонн зерна. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.
"За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері нагляду за кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу Офісу Генерального прокурора і військової прокуратури Миколаївського гарнізону скеровано до суду обвинувальний акт за фактом одержання оперуповноваженим Управління СБУ у Миколаївській області неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2020 року співробітник спецслужби вимагав від співвласника одного із місцевих фермерських господарств 2 тис доларів США та 10 тонн зерна. За таку "винагороду" правоохоронець мав не вживати заходів із документування факту вирощування підприємством сільгоспкультур на території Миколаївської області без продовження договору оренди земельної ділянки.
Нагадаємо, підполковника Управління СБУ в Миколаївській області затримано за вимагання та одержання хабаря у розмірі 2 тис. доларів та 10 тонн зерна.