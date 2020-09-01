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Сотрудника СБУ будут судить за вымогательство взятки в 2 тыс. долларов и 10 тонн зерна

Киев • УНН

 • 10554 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении оперуполномоченного Управления СБУ в Николаевской области, которого подозревают в вымогательстве взятки в 2 тыс долларов и 10 тонн зерна. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

Сотрудника СБУ будут судить за вымогательство взятки в 2 тыс. долларов и 10 тонн зерна

"Под процессуальным руководством прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере надзора по уголовным производствам о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса Офиса Генерального прокурора и военной прокуратуры Николаевского гарнизона направлен в суд обвинительный акт по факту получения оперуполномоченным Управления СБУ в Николаевской области неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что в мае 2020 года сотрудник спецслужбы потребовал от совладельца одного из местных фермерских хозяйств 2 тыс долларов США и 10 тонн зерна. За такое "вознаграждение" правоохранитель должен был не принимать мер по документированию факта выращивания предприятием сельхозкультур на территории Николаевской области без продления договора аренды земельного участка.

Напомним, подполковник Управления СБУ в Николаевской области задержан за вымогательство и получение взятки в размере 2 тыс. долларов и 10 тонн зерна.

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