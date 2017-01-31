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Співробітника СБУ судитимуть за хабарництво

Співробітника СБУ судитимуть за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо співробітника СБУ, якого звинувачують у хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

Прокуратура завершила досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо старшого оперуповноваженого відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Полтавській області, який одержав 1400 доларів США “хабара”.

Зазначена особа висунула вимогу суб’єкту господарської діяльності надати йому неправомірну вигоду в розмірі 1400 доларів США за вплив на прийняття рішення про повернення підприємцю комп’ютерної техніки, вилученої раніше під час обшуку, а також за неперешкоджання в подальшому його господарській діяльності.

Під час одержання вказаної суми співробітник СБУ був затриманий правоохоронцями, а отриману ним суму було вилучено.

Правоохоронця судитимуть за ч.3 ст.369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням) КК України.

 

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