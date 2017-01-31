Сотрудника СБУ будут судить за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника СБУ, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области, который получил 1400 долларов США "взятки".
Указанное лицо требовало у субъекта хозяйственной деятельности предоставить ему неправомерную выгоду в размере 1400 долларов США за влияние на принятие решения о возвращении предпринимателю компьютерной техники, изъятой ранее во время обыска, а также за непрепятствование в ведении хозяйственной деятельности.
При получении указанной суммы сотрудник СБУ был задержан правоохранителями, полученная им сумма изъята.
Правоохранителя будут судить по ч.3 ст.369-2 (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством) УК Украины.