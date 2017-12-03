Співробітника ФБР відсторонили від розслідування по Росії після критики Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер відсторонив від розслідування по Росії співробітника ФБР Пітера Стрзока, який був викритий на критиці президента Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Повідомляється, що Відсторонення Стрзока сталося після того, як в Мін’юсті США з’ясували, що той обмінювався текстовими повідомленнями “критичного змісту” про Трампа. Зокрема йдеться про особисте листування з адвокатом ФБР Лізою Пейдж.
Зазначено, що раніше він розслідував використання Хілларі Клінтон особистої електронної пошти в службових цілях під час роботи Держсекретарем США.
Американські ЗМІ також відзначають, що рішення Мюллера відсторонити Стрзока, ймовірно, пов’язано з небажанням виглядати упереджено по відношенню до Трампа в контексті політичних баталій.
Як повідомляв УНН, Дональд Трамп заявив, що звільнив Флінна за брехню.