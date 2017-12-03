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Співробітника ФБР відсторонили від розслідування по Росії після критики Трампа

Співробітника ФБР відсторонили від розслідування по Росії після критики Трампа

Київ • УНН

 • 11789 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер відсторонив від розслідування по Росії співробітника ФБР Пітера Стрзока, який був викритий на критиці президента Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що Відсторонення Стрзока сталося після того, як в Мін’юсті США з’ясували, що той обмінювався текстовими повідомленнями “критичного змісту” про Трампа. Зокрема йдеться про особисте листування з адвокатом ФБР Лізою Пейдж.

Зазначено, що раніше він розслідував використання Хілларі Клінтон особистої електронної пошти в службових цілях під час роботи Держсекретарем США.

Американські ЗМІ також відзначають, що рішення Мюллера відсторонити Стрзока, ймовірно, пов’язано з небажанням виглядати упереджено по відношенню до Трампа в контексті політичних баталій.

Як повідомляв УНН, Дональд Трамп заявив, що звільнив Флінна за брехню.

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