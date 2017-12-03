Сотрудника ФБР отстранили от расследования по России после критики Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер отстранил от расследования по России сотрудника ФБР Питера Стрзока, который был уличен на критике президента Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Сообщается, что отстранение Стрзока произошло после того, как в минюсте США выяснили, что он обменивался текстовыми сообщениями “критического содержания” о Трампе. В частности речь идет о личной переписке с адвокатом ФБР Лизой Пейдж.
Отмечено, что ранее он расследовал использование Хиллари Клинтон личной электронной почты в служебных целях при работе Госсекретарем США.
Американские СМИ также отмечают, что решение Мюллера отстранить Стрзока, вероятно, связано с нежеланием выглядеть предвзято по отношению к Трампу в контексте политических баталий.
Как сообщал УНН, Дональд Трамп заявил, что уволил Флинна за ложь.