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Співробітник посольства РФ збив у Києві жінку з дитиною

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Співробітник посольства Російської Федерації на автомобілі з дипломатичними номерами збив жінку з дитиною на пішохідному переході у Печерському районі Києва. Про це повідомив УНН речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

“12 листопада близько 17:00 на Печерську співробітник посольства Російської Федерації на автомобілі з дипломатичними номерами зачепив на переході жінку”, — сказав він.

За його словами, за попередньою інформацією, жінку доправили до лікарні з закритим переломом, їй надали медичну допомогу без подальшої госпіталізації. А у її доньки діагностували забій тазу.

Я.Тракало також зазначив, що водій на місці запропонував першу допомогу, а також не відмовився від проходження освідчення на алкоголь.

Речник Нацполіції додав, що правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

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