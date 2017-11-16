Співробітник посольства РФ збив у Києві жінку з дитиною

“12 листопада близько 17:00 на Печерську співробітник посольства Російської Федерації на автомобілі з дипломатичними номерами зачепив на переході жінку”, — сказав він.

За його словами, за попередньою інформацією, жінку доправили до лікарні з закритим переломом, їй надали медичну допомогу без подальшої госпіталізації. А у її доньки діагностували забій тазу.

Я.Тракало також зазначив, що водій на місці запропонував першу допомогу, а також не відмовився від проходження освідчення на алкоголь.

Речник Нацполіції додав, що правоохоронці відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.