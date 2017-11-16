Сотрудник посольства РФ сбил в Киеве женщину с ребенком

"12 ноября около 17:00 на Печерске сотрудник посольства Российской Федерации на автомобиле с дипломатическими номерами задел на переходе женщину", - сказал он.

По его словам, по предварительной информации, женщину доставили в больницу с закрытым переломом, ей оказали медицинскую помощь без дальнейшей госпитализации. А у ее дочери диагностировали ушиб таза.

Я.Тракало также отметил, что водитель на месте предложил первую помощь, а также не отказался от прохождения освидетельствования на алкоголь.

Представитель Нацполиции добавил, что правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.