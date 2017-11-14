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Співробітник МВС, який є учасником ДТП, відмовився свідчити

Співробітник МВС, який є учасником ДТП, відмовився свідчити

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Співробітник одного з київських сервісних центрів при МВС, який є учасником смертельної ДТП на Стеценка у Києві, відмовився від надання свідчень через свій стан здоров’я. Про це сьогодні сказав начальник ГУ НП у місті Києві Андрій Крищенко, передає УНН.

"Затриманий відмовляється від надання свідчень, посилаючись на стан здоров’я. Його, до речі, було також доставлено до лікарняного закладу, обстежено", - сказав він.

На даний час, за словами А.Крищенка, один з потерпілих поки що перебуває у реанімації.

Нагадаємо, співробітнику сервісного центру МВС, який був учасником ДТП на вулиці Стеценка у столиці, повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ.

Як повідомляв УНН, 13 листопада сталася ДТП на вулиці Стеценка у столиці. За даними поліції, попередньо встановлено, що водій Mazda не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілями Mitsubishi та Nissan. У результаті аварії пасажир Mitsubishi отримав смертельні травми, а водій - із тілесними ушкодженнями госпіталізований у лікарню.

Через смертельну ДТП на вулиці Стеценка відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.

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