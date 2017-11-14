Сотрудник МВД, который является участником ДТП, отказался от дачи показаний

"Задержанный отказывается от дачи показаний, ссылаясь на состояние здоровья. Его, кстати, было также доставлено в больничное учреждение, обследовано", - сказал он.

В настоящее время, по словам А.Крищенка, один из пострадавших пока находится в реанимации.

Напомним, сотруднику сервисного центра МВД, который был участником ДТП на улице Стеценко в столице, сообщается о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК.

Как сообщал УНН, 13 ноября произошло ДТП на улице Стеценко в столице. По данным полиции, предварительно установлено, что водитель Mazda не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Mitsubishi и Nissan. В результате аварии пассажир Mitsubishi получил смертельные травмы, а водитель - с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Через смертельное ДТП на улице Стеценко открыто уголовное производство о нарушении правил безопасности дорожного движения.