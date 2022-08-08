Співпрацювали з окупантами: СБУ викрила ще трьох колаборантів з Херсонщини

Деталі



Зокрема, як вказано, з початку широкомасштабного вторгнення рф активно співпрацює з окупантами «директор» Херсонського водоканалу та в.о. головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги.



«Перший колаборант розпорядився відправити спецтехніку на підмогу російській армії. Завдяки цьому загарбники змогли облаштувати оборонні позиції навколо окупованого обласного центру. Друга колаборантка отримала кар’єрне підвищення та обійняла посаду «в.о. головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги. Наразі обом «чиновникам» оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)», - ідеться в повідомленні.

Також, за даними СБУ, отримав підозру від СБУ і фейковий правоохоронець, який обійняв посаду «начальника Новокаховського відділу по боротьбі з економічними злочинами» та активно працював для зриву посівної кампанії на Херсонщині.

Наразі щодо нього СБУ здійснює досудове розслідування за статтею «Колабораційна діяльність».

Доповнення

14 квітня Верховна Рада України ухвалила законопроект № 7186, який передбачає кримінальну відповідальність за пособництво державі-агресору.