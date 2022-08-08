Сотрудничали с оккупантами: СБУ разоблачила еще трех коллаборантов из Херсонской области

Детали



В частности, как указано, с начала широкомасштабного вторжения рф активно сотрудничает с оккупантами «директор» Херсонского водоканала и и.о. главврача Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи.

«Первый коллаборант распорядился отправить спецтехнику на помощь российской армии. Благодаря этому захватчики смогли обустроить оборонительные позиции вокруг оккупированного областного центра. Вторая коллаборантка получила карьерное повышение и заняла должность и.о. главврача Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи. В настоящее время обоим «чиновникам» объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)», - говорится в сообщении.

Также, по данным СБУ, получил подозрение от СБУ и фейковый правоохранитель, который занял должность «начальника Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями» и активно работал для срыва посевной кампании в Херсонской области.

В настоящее время в отношении него СБУ осуществляет досудебное расследование по статье «Коллаборационная деятельность».

Дополнение

14 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект №7186, предусматривающий уголовную ответственность за пособничество государству-агрессору.