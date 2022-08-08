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Сотрудничали с оккупантами: СБУ разоблачила еще трех коллаборантов из Херсонской области

Сотрудничали с оккупантами: СБУ разоблачила еще трех коллаборантов из Херсонской области

Киев • УНН

 • 148918 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Правоохранители собрали доказательную базу еще на трех коллаборантов, которых страна-агрессор рф «назначила» руководителями в Херсонской области. Подозреваемые с 24 февраля активно сотрудничали с оккупантами и распространяли идеи «русского мира», сообщает СБУ, информирует УНН.

Детали 

В частности, как указано, с начала широкомасштабного вторжения рф активно сотрудничает с оккупантами «директор» Херсонского водоканала и и.о. главврача Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи.

«Первый коллаборант распорядился отправить спецтехнику на помощь российской армии. Благодаря этому захватчики смогли обустроить оборонительные позиции вокруг оккупированного областного центра. Вторая коллаборантка получила карьерное повышение и заняла должность и.о. главврача Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи. В настоящее время обоим «чиновникам» объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)», - говорится в сообщении.

Также, по данным СБУ, получил подозрение от СБУ и фейковый правоохранитель, который занял должность «начальника Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями» и активно работал для срыва посевной кампании в Херсонской области.

В настоящее время в отношении него СБУ осуществляет досудебное расследование по статье «Коллаборационная деятельность».

Дополнение 

14 апреля Верховная Рада Украины приняла законопроект №7186, предусматривающий уголовную ответственность за пособничество государству-агрессору.

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