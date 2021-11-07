Співачка Дорофєєва потрапила до лікарні в Єгипті

Цитата

“У зв’язку з раптовим погіршенням здоров’я співачки, концерт, запланований на сьогодні, 6 листопада 2021 року, на жаль не відбудеться. На даний момент вона знаходиться в госпіталі й проходить обстеження”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

На фан-сторінці Дорофєєвої зазначили, що вона з командою вже готувалася до виходу на сцену, проте їй раптово стало дуже погано.

Доповнення

Співробітнику Управління державної охорони України, якого затримали через напад на танцівника балету співачки Наді Дорофєєвої, повідомили про підозру.

1 серпня стало відомо зі сторінки співачки в Instagram, що невідомий чоловік напав і побив танцівника з її балету, в результаті чого потерпілому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому. Дорофєєва одразу попросила допомоги у розшуці нападника.

В Управлінні державної охорони (УДО) України заявили, що нападником на танцівника балету був діючий військовослужбовець держоргану. Його відсторонили від служби.