Певица Дорофеева попала в больницу в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Певица Надя Дорофеева попала в больницу в Египте из-за внезапного ухудшения здоровья перед выходом на сцену. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Instagram певицы.
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“В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы, концерт, запланированный на сегодня, 6 ноября 2021 года, к сожалению не состоится. На данный момент она находится в госпитале и проходит обследование”, — говорится в сообщении.
Детали
На фан-странице Дорофеевой отметили, что она с командой уже готовилась к выходу на сцену, однако ей внезапно стало очень плохо.
Дополнения
Сотруднику Управления государственной охраны Украины, которого задержали из-за нападения на танцовщика балета певицы Нади Дорофеевой, сообщили о подозрении.
1 августа стало известно со страницы певицы в Instagram, что неизвестный человек напал и избил танцора из ее балета, в результате чего потерпевшему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому. Дорофеева тут же попросила помощи в розыске нападавшего.
В Управлении государственной охраны (УГО) Украины заявили, что на танцора балета напал действующий военнослужащий госоргана. Его отстранили от службы.