Список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО для негайної охорони поповнився 6 елементами

Як зазначається, включення елементів в список нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони, дозволяє країнам-учасницям Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини мобілізувати міжнародне співробітництво і підтримку, необхідні для того, щоб громади продовжували практику і передачу свого нематеріальної культурної спадщини.

Серед нових включених в список елементів:



Ботсвана - народна музика Дікопело племені Бакгатла-Ба-Кгафела в окрузі Кгатленг;



Колумбія і Венесуела (Боліваріанська Республіка) - колумбійсько-венесуельські трудові пісні Льяно;



Монголія - ​​традиційна монгольська практика поклоніння священним місцям;



Марокко - тасківін, військовий танець західного Високого Атласу;



Туреччина - свистяча мова;



Об'єднані Арабські Емірати - Аль Азі, мистецтво поезії, висловлення похвали, гордості і стійкості.



Нагадаємо, в Італії закликали ЮНЕСКО визнати піцу світовим надбанням.