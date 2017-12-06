Список нематеріальної спадщини ЮНЕСКО для негайної охорони поповнився 6 елементами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міжурядовий комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини, засідання якого проходить в Чеджу до 9 грудня, включив в список нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони, шість нових елементів від Ботсвани, Колумбії і Венесуели (Боліваріанська Республіка), Монголії, Марокко, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це УНН повідомили в прес-службі ЮНЕСКО.
Як зазначається, включення елементів в список нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони, дозволяє країнам-учасницям Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини мобілізувати міжнародне співробітництво і підтримку, необхідні для того, щоб громади продовжували практику і передачу свого нематеріальної культурної спадщини.
Серед нових включених в список елементів:
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- Ботсвана - народна музика Дікопело племені Бакгатла-Ба-Кгафела в окрузі Кгатленг;
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- Колумбія і Венесуела (Боліваріанська Республіка) - колумбійсько-венесуельські трудові пісні Льяно;
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- Монголія - традиційна монгольська практика поклоніння священним місцям;
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- Марокко - тасківін, військовий танець західного Високого Атласу;
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- Туреччина - свистяча мова;
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- Об'єднані Арабські Емірати - Аль Азі, мистецтво поезії, висловлення похвали, гордості і стійкості.
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Нагадаємо, в Італії закликали ЮНЕСКО визнати піцу світовим надбанням.