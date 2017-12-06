Список нематериального наследия ЮНЕСКО для срочной охраны пополнился 6 элементами

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия, заседание которого проходит в Чеджу до 9 декабря, включил в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, шесть новых элементов от Ботсваны, Колумбии и Венесуэлы (Боливарианская Республика), Монголии, Марокко, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом УНН сообщили в прес-службе ЮНЕСКО.