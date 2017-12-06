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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 801 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 14258 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 94131 просмотра

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10 марта, 18:32 • 109334 просмотра

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10 марта, 15:15 • 129706 просмотра

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10 марта, 11:47 • 106253 просмотра

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Список нематериального наследия ЮНЕСКО для срочной охраны пополнился 6 элементами

Список нематериального наследия ЮНЕСКО для срочной охраны пополнился 6 элементами

Киев  •  УНН

 • 17416 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия, заседание которого проходит в Чеджу до 9 декабря, включил в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, шесть новых элементов от Ботсваны, Колумбии и Венесуэлы (Боливарианская Республика), Монголии, Марокко, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом УНН сообщили в прес-службе ЮНЕСКО.

Как отмечается, включение элементов в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, позволяет странам-участницам Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия мобилизовать международное сотрудничество и поддержку, необходимые для того, чтобы общины продолжали практику и передачу своего нематериального культурного наследия.

Среди новых включенных в список элементов:

  • Ботсвана - народная музыка Дикопело племени Бакгатла-Ба-Кгафела в округе Кгатленг;
  • Колумбия и Венесуэла (Боливарианская Республика) - колумбийско-венесуэльские трудовые песни Льяно;
  • Монголия - традиционная монгольская практика поклонения священным местам;
  • Марокко - таскивин, воинский танец западного Высокого Атласа;
  • Турция - свистящий язык;
  • Объединенные Арабские Эмираты - Аль Ази, искусство поэзии, выражение похвалы, гордости и стойкости.

Напомним, в Италии призвали ЮНЕСКО признать пиццу мировым достоянием.

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