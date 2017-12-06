Список нематериального наследия ЮНЕСКО для срочной охраны пополнился 6 элементами
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия, заседание которого проходит в Чеджу до 9 декабря, включил в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, шесть новых элементов от Ботсваны, Колумбии и Венесуэлы (Боливарианская Республика), Монголии, Марокко, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом УНН сообщили в прес-службе ЮНЕСКО.
Как отмечается, включение элементов в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране, позволяет странам-участницам Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального культурного наследия мобилизовать международное сотрудничество и поддержку, необходимые для того, чтобы общины продолжали практику и передачу своего нематериального культурного наследия.
Среди новых включенных в список элементов:
-
- Ботсвана - народная музыка Дикопело племени Бакгатла-Ба-Кгафела в округе Кгатленг;
-
- Колумбия и Венесуэла (Боливарианская Республика) - колумбийско-венесуэльские трудовые песни Льяно;
-
- Монголия - традиционная монгольская практика поклонения священным местам;
-
- Марокко - таскивин, воинский танец западного Высокого Атласа;
-
- Турция - свистящий язык;
-
- Объединенные Арабские Эмираты - Аль Ази, искусство поэзии, выражение похвалы, гордости и стойкости.
-
Напомним, в Италии призвали ЮНЕСКО признать пиццу мировым достоянием.