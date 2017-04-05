Спільний молебень за мир відбувся в Хмельницькому
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Хмельницькому молилися за перемогу над агресором і справедливий мир в Україні, передає кореспондент УНН.
На головному майдані поблизу меморіальної дошки загиблим в АТО хмельничанам і Героям Небесної сотні молилися за мир.
Близько 20 священнослужителів різних конфесій і хмельничани зібралися в обідню пору, аби у спільній молитві звернутися до Бога. Серед учасників молебня було чимало дітей. Вони вперше, поряд зі священнослужителями і капеланами, читали вірші і звернення до українських воїнів.
“Повертайтесь живими! Ми хочемо миру в Україні. Війна — це біда”, — зазначила чи не найменша учасниця заходу, 5-річна Марійка.
Нагадаємо, 2 квітня Київський Патріархат разом з іншими церквами, що входять до Всеукраїнської Ради Церков молився за перемогу.