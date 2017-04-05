Совместный молебен за мир состоялся в Хмельницком
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Хмельницком молились за победу над агрессором и справедливый мир в Украине, передает корреспондент УНН.
На главной площади вблизи мемориальной доски погибшим в АТО хмельнитчанам и Героям Небесной сотни молились за мир.
Около 20 священнослужителей различных конфессий и хмельнитчане собрались в полдень, чтобы в общей молитве обратиться к Богу. Среди участников молебна было немало детей. Они впервые, наряду со священнослужителями и капелланами, читали стихи и обращение к украинским воинов.
"Возвращайтесь живыми! Мы хотим мира в Украине. Война - это беда", - отметила едва ли не самая маленькая участница мероприятия, 5-летняя Мария.
Напомним, 2 апреля Киевский Патриархат вместе с другими Церквями, входящими во Всеукраинский Совет Церквей молился за победу.