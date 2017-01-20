Спільника “ДНР” викрили на Черкащині

Встановлено, що зловмисник, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області та, будучи полковником Збройних Сил України, у 2014 році перейшов на бік ворога. На цей час чоловік обіймає високу посаду в “правоохоронних органах” терористичної організації “ДНР” чим сприяє її незаконній діяльності та бере в ній активну участь.

Наразі останньому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.