Спільника “ДНР” викрили на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На Черкащині правоохоронці викрили незаконну діяльність члена терористичної організації “ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
Встановлено, що зловмисник, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області та, будучи полковником Збройних Сил України, у 2014 році перейшов на бік ворога. На цей час чоловік обіймає високу посаду в “правоохоронних органах” терористичної організації “ДНР” чим сприяє її незаконній діяльності та бере в ній активну участь.
Наразі останньому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.