Сообщника "ДНР" разоблачили в Черкасской области
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Черкасской области правоохранители разоблачили незаконную деятельность члена террористической организации "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
Установлено, что злоумышленник, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области и, будучи полковником Вооруженных Сил Украины, в 2014 году перешел на сторону врага. В настоящее время мужчина занимает высокую должность в "правоохранительных органах" террористической организации "ДНР" чем способствует ее незаконной деятельности и принимает в ней активное участие.
Сейчас последнему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.