Спільні святкові сніданки на Великдень проведуть для потребуючих львів’ян
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Світлу Великодню неділю для людей, які через певні життєві обставини не мають можливості відчути духовну атмосферу Христового Воскресіння у родинному колі, управління соціального захисту Львівської міської ради традиційно організовує Великодні сніданки. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.
Так, за доброю традицією, уже вдесяте поспіль у Світлу Великодню неділю, 16 квітня, у подвір’ї школи № 62 (вул.Театральна, 15) відбудеться Великодній сніданок для найбільш потребуючих львів’ян.
Сніданок розпочнуть о 10:00 зі спільної молитви. До Святкового Великоднього набору на кожну особу увійдуть традиційні українські продукти — паска, ковбаска, яйця, масло, домашній сир, сік та рулет.
Цього ж дня у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб, що на вул.Кирилівській, 3а, о 9:30 також відбудеться Великодній сніданок для близько 50 підопічних Центру. Сніданок організовують за підтримки благодійників. На столах будуть традиційні страви: паски, яйця, ковбаски, тощо.
Нагадаємо, 12 квітня УНН повідомляв, що у Києві до Великодня проведуть хресну ходу та співатимуть гаївки.