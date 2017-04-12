Совместные праздничные завтраки на Пасху проведут для нуждающихся львовян

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72053 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 109802 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 167844 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123272 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120806 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114708 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105730 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107354 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103804 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 158649 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Совместные праздничные завтраки на Пасху проведут для нуждающихся львовян

Совместные праздничные завтраки на Пасху проведут для нуждающихся львовян

Киев  •  УНН

 • 8231 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Светлое Пасхальное воскресенье для людей, которые в силу жизненных обстоятельств не имеют возможности почувствовать духовную атмосферу праздника в семейном кругу, управление социальной защиты Львовского городского совета традиционно организует пасхальные завтраки. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

Так, по доброй традиции, уже в десятый раз подряд в Светлую Пасхальную воскресенье, 16 апреля, во дворе школы № 62 по ул.Театральная, 15 состоится Пасхальный завтрак для наиболее нуждающихся львовян.

Завтрак начнут в 10:00 с общей молитвы. В праздничный Пасхальный набор на каждого человека войдут традиционные украинские продукты — пасха, колбаска, яйца, масло, творог, сок и рулет.

В этот же день в Центре учета и ночного пребывания бездомных лиц, на вул.Кириливський, 3а, в 9:30 состоится Пасхальный завтрак для около 50 подопечных Центра. Завтрак организуют при поддержке благотворителей. На столах будут традиционные блюда: куличи, яйца, колбаски, и тому подобное.

Напомним, 12 апреля сообщал, что в Киеве до Пасхи проведут крестный ход и петь пасхальные песни .

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