Совместные праздничные завтраки на Пасху проведут для нуждающихся львовян

Так, по доброй традиции, уже в десятый раз подряд в Светлую Пасхальную воскресенье, 16 апреля, во дворе школы № 62 по ул.Театральная, 15 состоится Пасхальный завтрак для наиболее нуждающихся львовян.

Завтрак начнут в 10:00 с общей молитвы. В праздничный Пасхальный набор на каждого человека войдут традиционные украинские продукты — пасха, колбаска, яйца, масло, творог, сок и рулет.

В этот же день в Центре учета и ночного пребывания бездомных лиц, на вул.Кириливський, 3а, в 9:30 состоится Пасхальный завтрак для около 50 подопечных Центра. Завтрак организуют при поддержке благотворителей. На столах будут традиционные блюда: куличи, яйца, колбаски, и тому подобное.

Напомним, 12 апреля сообщал, что в Киеве до Пасхи проведут крестный ход и петь пасхальные песни .