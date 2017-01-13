Спікер палати представників США назвав Росію "глобальною загрозою"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Спікер Палати представників конгресу США, республіканець Пол Раян назвав Росію “глобальною загрозою, якою керує агресивна людина”, передає УНН з посиланням на Anadolu.
“Ми не поділяємо спільних інтересів з Володимиром Путіним, який є перешкодою на шляху США”, - сказав політик в ефірі CNN.
На думку П.Раяна, Росія намагається втручатися в хід демократичних процесів за кордоном, що є неприпустимим.
До того ж, він зазначив, що не поділяє думку обраного президента США Дональда Трампа про необхідність налагодження співпраці з Росією.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп сподівається на гарні відносини з В.Путіним.