Спикер палаты представителей США назвал Россию "глобальной угрозой"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Спикер Палаты представителей конгресса США, республиканец Пол Райан назвал Россию "глобальной угрозой, которой руководит агрессивный человек", передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"Мы не разделяем общих интересов с Владимиром Путиным, который является препятствием на пути США", - сказал политик в эфире CNN.
По мнению П.Райана, Россия пытается вмешиваться в ход демократических процессов в разных странах, что является недопустимым.
К тому же, он отметил, что не разделяет мнение избранного президента США Дональда Трампа о необходимости налаживания сотрудничества с Россией.
Как сообщал УНН, Д.Трамп надеется на хорошие отношения с В.Путиным.