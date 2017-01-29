Spiegel: депутат Бундестагу не зміг потрапити в США через введений Д.Трампом указ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Експерт із зовнішньополітичних справ фракції "Союз-90"/"зелені" в Бундестазі (53 з 631 місця) Омід Нуріпур згідно з підписаним цього тижня президентом Дональдом Трампом указом не зможе потрапити на територію США, передає УНН з посиланням на Der Spiegel.
Нуріпур є заступником голови німецько-американської парламентської групи в Бундестазі і з обов’язку служби змушений часто бувати в США — за його словами, він вже відвідав 40 з 50 американських штатів.
Згідно з розпорядженням Д.Трампа, в’їзд в США уродженцю Ірану відтепер заборонено. Проте зберіг і іранський паспорт. Однак указ Трампа заборонив в’їжджати в США і власникам подвійного громадянства.
“На моєму прикладі можна бачити, наскільки абсурдним є введений Трампом заборону на в’їзд. Уряд ФРН має не заступитися за мене, а за всіх громадян Німеччини, яких торкнеться нове американське законодавство”, — упевнений Нуріпур, що вимагає від офіційного Берліна вжити заходів у відповідь на дії Вашингтона.