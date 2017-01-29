Spiegel: депутат Бундестага не смог попасть в США через введенный Д.Трамп указ

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Киев • УНН

 • 8822 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Эксперт по внешнеполитическим делам фракции "Союз-90" / "зеленые" в Бундестаге (53 из 631 места) Омид Нурипур согласно подписанному на этой неделе президентом Дональдом Трампом указом не сможет попасть на территорию США, передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.

Нурипур является заместителем председателя немецко-американской парламентской группы в Бундестаге и по долгу службы вынужден часто бывать в США - по его словам, он уже посетил 40 из 50 американских штатов.

Согласно распоряжению Д.Трампа, въезд в США уроженцу Ирана отныне запрещен. Он сохранил и иранский паспорт. Однако указ Трампа запретил въезжать в США и владельцам двойного гражданства.

"На моем примере можно видеть, насколько абсурдно введен Трампом запрет на въезд. Правительство ФРГ должно заступиться не за меня, а всех граждан Германии, которых коснется новое американское законодательство", - уверен Нурипур, который требует от официального Берлина принять меры в ответ на действия Вашингтона.

 

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