Спецзагін ДСНС знищив понад 2 тис. вибухонебезпечних предметів на території Донецької області

Під час виконання робіт загалом піротехніки знищили понад 2 тис. одиниць ВНП, з них близько 500 крупноколіберних. Серед небезпечних знахідок були артилерійські снаряди 152 та 122 калібру, реактивні снаряди, гранати, мінометні та протипіхотні міни.

Тільки за минулий рік підрозділи ДСНС України здійснили близько 5 тис. виїздів за заявками від населення та обстежили понад 6 тис. га території. Разом з тим вони обстежили близько 11 га площі водойм, майже 20 будинків. Піротехніки виявили, вилучили та знищили понад 47 тис боєприпасів. Окремо рятувальники розмінували 27 спеціально встановлених мінних пасток, а з липня 2014 року таких пасток було розміновано близько 800.