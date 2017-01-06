Спецзагін ДСНС знищив понад 2 тис. вибухонебезпечних предметів на території Донецької області
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Вчора, 5-го січня, 1 Спеціальним центром швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України, Київської, Рівненської, Кіровоградської, Волинської, Чернівецької, Херсонської, Сумської, Одеської, а також Донецької областей проводилось планове знищення вибухонебезпечних предметів силами піротехнічних розрахунків ДСНС та інженерно-саперних підрозділів Збройних сил України. Про це повідомила речниця ГУ ДСНС України у Запорізькій області Юлія Баришева, передає УНН.
Під час виконання робіт загалом піротехніки знищили понад 2 тис. одиниць ВНП, з них близько 500 крупноколіберних. Серед небезпечних знахідок були артилерійські снаряди 152 та 122 калібру, реактивні снаряди, гранати, мінометні та протипіхотні міни.
Тільки за минулий рік підрозділи ДСНС України здійснили близько 5 тис. виїздів за заявками від населення та обстежили понад 6 тис. га території. Разом з тим вони обстежили близько 11 га площі водойм, майже 20 будинків. Піротехніки виявили, вилучили та знищили понад 47 тис боєприпасів. Окремо рятувальники розмінували 27 спеціально встановлених мінних пасток, а з липня 2014 року таких пасток було розміновано близько 800.