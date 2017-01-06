Спецотряд ГосЧС уничтожил более 2 тыс. взрывоопасных предметов на территории Донецкой области

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ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 6 января. УНН. Вчера, 5 января, 1 Специальным центром быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГосЧС Украины, Киевской, Ровенской, Кировоградской, Волынской, Черновицкой, Херсонской, Сумской, Одесской, а также Донецкой областей проводилось плановое уничтожение взрывоопасных предметов силами пиротехнических расчетов ГосЧС и инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУ ГосЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева, передает УНН.

Во время выполнения работ в целом пиротехники уничтожили более 2 тыс. единиц ВОП, из них около 500 крупноколиберних. Среди опасных находок были артиллерийские снаряды 152 и 122 калибра, реактивные снаряды, гранаты, минометные и противопехотные мины.

Только за прошлый год подразделения ГосЧС Украины осуществили около 5 тыс. выездов по заявкам от населения и обследовали более 6 тыс. га территории. Вместе с тем они обследовали около 11 га площади водоемов, почти 20 домов. Пиротехники обнаружили, изъяли и уничтожили более 47 тыс. боеприпасов. Отдельно спасатели разминировали 27 специально установленных минных ловушек, а с июля 2014 г. таких ловушек было разминировано около 800.

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